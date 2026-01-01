قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
محافظات

محافظ كفر الشيخ: نقلة نوعية في خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات.. صور

محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مع المهندس فتح الله أبو خطوة، مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات "منطقة كفرالشيخ"، سبل تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الإنترنت، والتوسع في شبكات البيانات، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي ويحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أهمية الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات، وتسريع تنفيذ مشروعات تطوير الشبكات، ودعم خدمات البيانات والإنترنت فائق السرعة، بما يسهم في رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وآمن.

وتناول الاجتماع آليات صيانة الشبكات ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الاتصالات الرقمية، ودعم منظومة التحول الرقمي داخل المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة لأداء خدمات الاتصالات، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، بما يضمن تحسين تجربة المستخدم، وتحقيق رضا المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

إجتماع وكيل وزارة الصحة بأسيوط

صحة أسيوط: بدء تجهيز مستشفى الرمد لإجراء زراعة القرنية

ازهر مطروح خلال الاجتماع

مطروح الأزهرية تنهي استعداداتها لانطلاق اختبارات المنصة اليابانية توفاس غدا الأحد

خلال تسلم العمدة موسي مهام عمله

العمدة موسى أبو الجاهل رئيسًا لمجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

