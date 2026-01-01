محافظ كفر الشيخ: نقلة نوعية في خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مع المهندس فتح الله أبو خطوة، مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات "منطقة كفرالشيخ"، سبل تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الإنترنت، والتوسع في شبكات البيانات، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي ويحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أهمية الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات، وتسريع تنفيذ مشروعات تطوير الشبكات، ودعم خدمات البيانات والإنترنت فائق السرعة، بما يسهم في رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وآمن.

وتناول الاجتماع آليات صيانة الشبكات ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الاتصالات الرقمية، ودعم منظومة التحول الرقمي داخل المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة لأداء خدمات الاتصالات، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، بما يضمن تحسين تجربة المستخدم، وتحقيق رضا المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.