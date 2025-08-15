تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أجواء المشهد الدولي بشأن انعقاد القمة التاريخية ذات الطابع الخاص، التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعد عقد من التوترات الحادة بين واشنطن وموسكو، والتي زادتها الحرب في أوكرانيا تعقيدًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه القمة، التي تُعقد بطلب مباشر من بوتين، لن تقتصر على بحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية وإمكانية التوصل إلى تسوية توقف النزاع، بل ستتطرق أيضًا إلى ملف تبادل الأراضي التي تطالب بها موسكو، وفي مقدمتها مناطق دونباس وخيرسون وزابوريجيا، وهو ما ترفضه كييف بشكل قاطع حتى الآن.

كما أوضح التقرير أن الرئيس ترامب، الذي يصف نفسه بـ"رجل السلام"، يسعى إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب، حتى لو اضطر إلى التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حال فشلت مساعيه.

وسيكون الملف الاقتصادي حاضرًا بقوة على طاولة النقاش، إذ يسعى بوتين إلى إعادة العلاقات الاقتصادية مع واشنطن وإنهاء العزلة الدولية المفروضة على بلاده.

وأضافت القاهرة الإخبارية أن القمة ستتناول كذلك قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الملف النووي الإيراني، والعلاقات مع الصين على المستويين السياسي والتجاري.

وفي ظل التحذيرات من الإفراط في التفاؤل بشأن مخرجات قمة ألاسكا، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسفر عن نتائج إيجابية، أم أن العالم سيكون على موعد مع لقاء ثانٍ تتضح بعده الرؤية؟.