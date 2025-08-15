قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب

منار عبد العظيم

قال مراسل القاهرة الإخبارية “حسين مشيك”، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيشهد تركيزًا كبيرًا على القضايا الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يتناول الزعيمان الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب عدد من الموضوعات السياسية الأخرى.

وأكد “مشيك” أن بوتين أشار إلى الفرص الاقتصادية المشتركة التي قد يتم مناقشتها، بما في ذلك مشروعات استثمارية في روسيا تهدف إلى جذب اهتمام ترامب.
 

بوتين يصل إلى ألاسكا واللقاء مع ترامب في العاشرة والنصف صباحًا

أشار مشيك إلى أن طائرة الرئيس الروسي وصلت إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، استعدادًا للقاء المرتقب مع ترامب، الذي من المقرر أن يبدأ في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت موسكو. 

 التفاؤل الروسي بإمكانية تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الأجواء في موسكو وداخل الوفد الروسي المرافق لبوتين تتسم بالتفاؤل، حيث يُتوقع أن تشهد القمة تبادلًا للآراء حول الملفات العالقة بين البلدين، مع التركيز على فرص تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات استثمارية قد تخدم كلا الطرفين.

بوتين قد يعرض فرصًا استثمارية في الشرق الأقصى الروسي

وأضاف مشيك أن بوتين، الذي يُعرف بعقلية توسعية وسيادية أكثر منها اقتصادية، قد يقدم عروضًا استثمارية لترامب، خاصة في مناطق الشرق الأقصى الروسي الغنية بالمعادن النادرة، التي تعتبر قريبة جغرافيًا من ألاسكا، ما قد يعزز من فرص التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأكد مشيك أن بوتين يسعى إلى مكاسب سياسية من خلال هذه العروض الاقتصادية، في مقدمتها الهيمنة على منطقة دونباس الأوكرانية الغنية بالموارد الطبيعية. 

وأضاف أن السيطرة على هذه المنطقة ستكون ضربة قاسية للاقتصاد الأوكراني، خاصة إذا تزامن ذلك مع فقدان مناطق زابوروجيا و خيرسون و أوديسا.

وأشاد مشيك بالتغطية الإعلامية الروسية التي تروج لفكرة أن استقبال ترامب لبوتين عند باب الطائرة وعلى السجادة الحمراء يمثل انتصارًا سياسيًا لموسكو قبل بدء القمة، بعد أن كانت واشنطن قد حاولت سابقًا عزل روسيا من خلال العقوبات ودعم أوكرانيا عسكريًا، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تغيّر ميزان القوى قبيل المحادثات المرتقبة بين الزعيمين.

مراسل القاهرة الإخبارية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترامب

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

