قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ألاسكا على موعد مع التاريخ| ترامب يلوّح بالثروات وبوتين يتحدث عن السلام.. أوراق على طاولة القمة التاريخية

الرئيس بوتين والرئيس ترامب
الرئيس بوتين والرئيس ترامب
أحمد العيسوي

في خطوة تحمل مزيجًا من الترقب والجدل؛ تستعد الساحة السياسية العالمية لاستقبال قمة ألاسكا المرتقبة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط تكهنات بأن اللقاء قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في مسار الحرب الأوكرانية، وربما يعيد رسم ملامح العلاقات بين واشنطن وموسكو.

فرص اقتصادية على الطاولة

وكشفت صحيفة الـ"تليجراف" البريطانية، أن ترامب يدخل هذا الاجتماع وهو يحمل جعبة من "فرص الربح" التي قد تهم الكرملين، من بينها منح موسكو إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية في ألاسكا، وخاصة المعادن النادرة؛ مقابل تشجيع بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما تشمل المقترحات، السماح لروسيا بالوصول إلى معادن أوكرانيا النادرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى تخفيف بعض العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الروسي، وهو ما قد يمثل متنفسًا اقتصادياً لموسكو في ظل القيود الغربية.

استعدادات أمريكية خلف الكواليس

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعد أحد أبرز المسؤولين المشاركين في بلورة المقترحات قبل قمة ألاسكا، حيث يدرس حزمة من التنازلات الاقتصادية الممكنة؛ لتسريع الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي أمس، صعّد ترامب من لهجته، محذرًا بوتين من "عواقب وخيمة" إذا لم يتجاوب مع مساعي إنهاء الحرب، معربًا عن رغبته في عقد اجتماع ثانٍ مباشر يجمعه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا حقق اللقاء الأول نتائج إيجابية.

تواصل دولي مكثف قبل القمة

ترامب عقد مؤخرًا قمة افتراضية مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيم المعارضة الألمانية فرايدريش ميرز، في إطار سلسلة اتصالات دبلوماسية سبقت لقاء ألاسكا.

وخلال هذه المداولات، أكد زيلينسكي أن ترامب يدعم فكرة منح أوكرانيا ضمانات أمنية قوية، وهو مطلب ظلت واشنطن تتجنب طرحه بشكل مباشر خلال الأشهر الماضية، على الرغم من كونه أولوية قصوى لكييف.
 

أوروبا تتحرك بحذر

بينما تسعى أوكرانيا لضمانات أمريكية واضحة، تعمل دول أوروبية كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على تشكيل قوة حفظ سلام من دون مشاركة عسكرية أمريكية مباشرة، لكنها تأمل في أن تقدم واشنطن دعمًا حاسمًا، خصوصًا في مجالات مثل الغطاء الجوي.
 

بوتين: جهود أمريكية "صادقة" لوقف الحرب

من جهته، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في الكرملين للتحضير للقمة، بما وصفه بـ"الجهود النشطة والصادقة" التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.

بوتين أوضح أن المفاوضات لا تقتصر على الأزمة الأوكرانية فقط، بل تمتد لتشمل إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن السيطرة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وهو ما قد يشكل أساسًا لسلام طويل الأمد ليس فقط بين روسيا وأمريكا، بل في أوروبا والعالم بأسره.
 

سلام طويل الأمد أم هدنة مؤقتة؟

تصريحات بوتين وترامب، إلى جانب التحركات المكثفة على مختلف المستويات، توحي بأن قمة ألاسكا قد تكون فرصة ذهبية لوضع أسس اتفاق شامل يضمن الاستقرار في أوكرانيا، ويعيد رسم التوازنات الجيوسياسية.

لكن المراقبين يحذرون من أن الخلافات العميقة بين موسكو وواشنطن، إلى جانب تعقيدات الميدان الأوكراني، قد تجعل من الصعب الوصول إلى حل دائم، ما لم تتوفر إرادة سياسية صلبة من جميع الأطراف.

قمة ألاسكا المقبلة ليست مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل محطة مفصلية قد تحدد شكل العلاقات الدولية في السنوات القادمة، فإذا نجح ترامب وبوتين في إيجاد أرضية مشتركة؛ قد نشهد بداية مرحلة جديدة من التعاون الحذر بين القوتين، أما إذا فشل اللقاء، فقد تدخل الحرب الأوكرانية فصلًا أكثر تعقيدًا، تتسع فيه رقعة المواجهة وتتعقد فرص الحل.

الحرب واشنطن موسكو ترامب بوتين روسيا أوكرانيا أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

ثروت الخرباوي: الإخوان «صهاينة المسلمين».. وجيشهم الرقمي يعبث بالعقول

ترامب

مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا

القوات البحرية

الدالي: الكلية البحرية تتلقى دعما كبيرا.. وهناك فرق فى الإمكانيات والمناهج عن السابق

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد