تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماعا لمتابعة التطبيقات التكنولوجية التي تنتجها شركة بداية لتسويق خدمات الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب.

التطبيقات التكنولوجية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص إدارة الجامعة على تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار فيها لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المتابعة شملت عددًا من التطبيقات النوعية، أبرزها: تطبيق الأمين لإدارة المخازن، الذي يهدف إلى تنظيم عمليات التخزين وضبط حركة الأصناف والمستلزمات ، وتطبيق رابط للاتصالات الإدارية، الذي يسهم في تسريع وتسهيل تبادل المكاتبات والقرارات بين الإدارات المختلفة ، وتطبيق أداء لمتابعة مؤشرات الخطط الاستراتيجية، الذي يتيح آلية دقيقة لرصد التقدم في تنفيذ أهداف الجامعة ومشروعاتها.

وأضاف الجيزاوي أن هذه التطبيقات تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة جامعية ذكية، تسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والطلاب للمشاركة في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.