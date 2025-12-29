نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى.



جاء ذلك بحضور الدكتور كرم عبدالغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، ووكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث.



واطمأن الدكتور طه عاشور ، خلال جولته بكلية كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى على حسن سير أعمال الامتحانات ، وتوافر الأجواء الهادئة للطلاب، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال أداء الاختبارات في إطار التزام الجامعة بتسخير كافة إمكانياتها لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب.



وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية الدائمة على حسن سير الامتحانات على أكمل وجه ، لافتا إلي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة.