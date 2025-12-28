رئيس جامعة بنها: نشر 2000 بحث علمي خلال عام 2025

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن النشر العلمي يمثل ركناً أصيلا في تعزيز وجود الجامعة على الصعيد العالمي، حيث تم نشر 2000 بحث علمي خلال 2025 في المجلات المصنفة دولياً، كما تم تصنيف 25 عضو هيئة تدريس ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في تقرير جامعة ستانفورد السنوي.

التصنيفات الدولية

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه لأول مرة جامعة بنها تصنيف "كيو أس" العالمي، فجاءت الجامعة بالمركز +1401 من بين 8,467 جامعة بـ106 دولة حول العالم تم تقيميها، وبالفئة 8 بالمشاركة مع جامعات أخرى من بين 20 جامعة مصرية حكومية وخاصة مدرجة بالتصنيف، كما ظهرت للمرة الأولى بنفس التصنيف بتخصص الطب هذا العام، فقد جاءت ضمن الفئة 701 - 850 على مستوى العالم، ومحليا جاءت بالفئة 9 ضمن 14 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة.



كما تقدمت الجامعة بإصدارات تصنيفات الاستدامة فقد جاءت الجامعة بالمركز 685 ضمن 2,002 جامعة حول العالم، وضمن أفضل 10 جامعات على المستوى المحلي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بتصنيف كيو اس للاستدامة، كما جاءت الجامعة بالفئة 201-300 على مستوى العالم بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة، وضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم تحقيقا لهدف الطاقة النظيفة، وضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم تحقيقا لهدف الحفاظ على المناخ.

وفي تصنيف الجامعات الخضراء المعني بالاستدامة أيضا، جاءت الجامعة بالمركز 236 على مستوى العالم ضمن 1,745 جامعة والمركز 3 محليا بين 38 جامعة مصرية مصنفة، وجاءت الجامعة بنفس التصنيف على المركز الأول محليا بمعيار الطاقة وتغير المناخ وأيضا بمعيار المياه، وتقدم الجامعة بتصنيف الاستشهادات حققت جامعة بنها زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة بإصدار تصنيف ويبومتريكس يناير 2025 بلغت 312,924 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 285,420 استشهاد بزيادة قدرها 30,504 استشهاد خلال 6 أشهر فقط.