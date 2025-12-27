طلاب فنون التطبيقية يصممون عدد من النماذج الأولية لمنتجات الحياة اليومية.. صور

نجح طلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها فى تصميم النماذج الأولية من خلال أحد المقررات الدراسية.



ويهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بأحد خامات تنفيذ النماذج الأولية وهي خامة الحديد وأشكال ومقاسات وأماكن توافرها في الأسواق وكيفية تشغيلها وتشطيبها.

دعم مشروعات الابتكار

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على دعم المشروعات الطلابية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات المقررات باحتياجات المجتمع وتنمية مهارات وقدرات الطلاب لتأسيس شركات ناشئة تدعم الاستدامة المالية للجامعة وتشارك في بناء الاقتصاد الوطني.

يذكر أنه تم اختيار نوعين من المشروعات : الاول يستخدم خامة الحديد الأولية بأشكالها المختلفة والثاني يستخدم خامة الحديد التي سبق تشغيلها ، وذلك تطبيقا" لمبادئ إعادة استخدام المنتجات وأجزاءها التي خرجت من دائرة الاستخدام وتحولت إلى خردة ، بما يتوافق مع معايير الاستدامة

وتم تنفيذ منتجات تستخدم في الحياة اليومية

أستاذ المقرر : أ.م.د .مجدولين السيد حسانين

الهيئة المعاونة : م.م. محمود المدبغي وم. ياسمين علاء وم. الشيماء الجرواني.