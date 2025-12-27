قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
محافظات

طلاب فنون التطبيقية يصممون عدد من النماذج الأولية لمنتجات الحياة اليومية.. صور

مشروعات الطلبة
مشروعات الطلبة
إبراهيم الهواري

نجح طلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها فى تصميم النماذج الأولية من خلال أحد المقررات الدراسية.


ويهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بأحد خامات تنفيذ النماذج الأولية وهي خامة الحديد وأشكال ومقاسات وأماكن توافرها في الأسواق وكيفية تشغيلها وتشطيبها.

دعم مشروعات الابتكار 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على دعم المشروعات الطلابية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات المقررات باحتياجات المجتمع وتنمية مهارات وقدرات الطلاب لتأسيس شركات ناشئة تدعم الاستدامة المالية للجامعة وتشارك في بناء الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه تم اختيار نوعين من المشروعات : الاول يستخدم خامة الحديد الأولية بأشكالها المختلفة والثاني يستخدم خامة الحديد التي سبق تشغيلها ، وذلك تطبيقا" لمبادئ إعادة استخدام المنتجات وأجزاءها التي خرجت من دائرة الاستخدام وتحولت إلى خردة ، بما يتوافق مع معايير الاستدامة 
وتم تنفيذ منتجات تستخدم في الحياة اليومية
أستاذ المقرر : أ.م.د .مجدولين السيد حسانين 
الهيئة المعاونة :  م.م. محمود المدبغي وم. ياسمين علاء وم. الشيماء الجرواني.

القليوبية محافظة القليوبية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها بنها

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية

نائب رئيس حزب المؤتمر : الاعتراف الإسرائيلي بـ«صومالي لاند» انتهاك صارخ للقانون الدولي

غرفة عمليات حماة الوطن تعاود الانعقاد لمتابعة التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة

غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في إعادة 19 دائرة ملغاة

غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت في الدوائر الـ19 الملغاة

غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت بالدوائر الملغاة

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

