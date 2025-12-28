صندوق التكافل بجامعة بنها يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، موافقة مجلس الجامعة على ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابي بسداد الصندوق المصروفات الدراسية عن ١٢١٨ من الطلاب الغير قادرين وذلك بإجمالي مبلغ مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان وسبعون (١١٩٧٠٧٢) جنيها ، بالإضافة إلي شراء أجهزة تعويضة ودرجات بخارية للطلاب بقيمة 150 الف جنيه ، ويأتي ذلك في ضوء ما تلتزم به الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق بيئة نفسية آمنة تتيح للطلاب متابعة دراستهم.

دعم الطلاب

وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها علي دعم أبنائها الطلاب وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم ، وتوفير بيئة نفسية و آمنة وعادلة تضمن لجميع الطلاب فرص متكافئة لاستكمال دراستهم .



الجدير بالذكر أن جامعة بنها قد أعلنت إنشاء تطبيق إلكتروني لصندوق التكافل الطلابي، يتميز بالسرية والشفافية ويقلل من التدخل البشري، بما يسهم في رفع الحواجز النفسية لدى الطلاب وضمان العدالة في تقديم الدعم.