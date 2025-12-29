رئيس جامعة بنها يهنئ منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد.

الجامعة منارة للعلم



وقال “الجيزاوي” أنه مع إقتراب عام جديد، يسعدني أن أتوجه إليكم جميعًا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، راجيًا من الله أن يكون عامًا مليئًا بالخير والنجاح والتوفيق. إن ما يتحقق في جامعتنا هو ثمرة جهودكم المخلصة وتعاونكم البنّاء، وما نطمح إليه في العام القادم لن يتحقق إلا بكم ومعكم.



وأشار إلى إن الجامعة ستظل منارة للعلم والبحث والإبداع، وبيتًا يجمعنا على قيم العطاء والانتماء، ويدفعنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا. فلنجعل من هذا العام محطة جديدة نضاعف فيها العمل ونرسخ فيها روح الفريق، لنواصل مسيرة التميز والريادة.