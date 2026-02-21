قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
رياضة

الأهلي في اختبار قوي أمام سموحة بالجولة الخامسة من نصف نهائي دوري رجال الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
محمد سمير

تتجه الأنظار اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر للكرة الطائرة للرجال موسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق التأهل إلى النهائيات.

وتقام المباراة في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد صراعًا محتدمًا بين أكثر من فريق لحجز بطاقة ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى المرحلة الختامية من البطولة. ويسعى الأهلي إلى مواصلة عروضه القوية بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على سبورتنج بثلاثة أشواط دون رد، ليؤكد جاهزيته الفنية في الأمتار الحاسمة من المسابقة.

ويدخل الفريق الأحمر المواجهة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري المرتبط عقب فوز فريق 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-2، وهو ما انعكس إيجابًا على أجواء قطاع الكرة الطائرة بالنادي. كما كان فريق الرجال قد حقق الفوز في اليوم ذاته، ما يعكس حالة الاستقرار الفني داخل المنظومة.

في المقابل، يسعى سموحة لتعويض خسارته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2، والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الأهلي، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام المجموعتين، حيث تُلعب سبع جولات لكل مجموعة خلال الفترة من 7 وحتى 28 فبراير، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات لحسم لقب دوري السوبر

الأهلي سموحة نصف نهائي دوري رجال الطائرة دوري رجال الطائرة الأهلي وسموحة دوري السوبر للكرة الطائرة للرجال

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ماكرون

ضوابط السلطة.. ماكرون يعلق على إلغاء رسوم ترامب الجمركية

غارات إسرائيلية

الرئيس جوزاف عون: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً

إبستين

عرضت عليه فتيات.. مديرة وكالة أزياء أوكرانية متورطة في إرسال نساء لإبستين

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

