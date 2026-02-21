الأهلي في اختبار قوي أمام سموحة بالجولة الخامسة من نصف نهائي دوري رجال الطائرة

تتجه الأنظار اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر للكرة الطائرة للرجال موسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق التأهل إلى النهائيات.

وتقام المباراة في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد صراعًا محتدمًا بين أكثر من فريق لحجز بطاقة ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى المرحلة الختامية من البطولة. ويسعى الأهلي إلى مواصلة عروضه القوية بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على سبورتنج بثلاثة أشواط دون رد، ليؤكد جاهزيته الفنية في الأمتار الحاسمة من المسابقة.

ويدخل الفريق الأحمر المواجهة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري المرتبط عقب فوز فريق 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-2، وهو ما انعكس إيجابًا على أجواء قطاع الكرة الطائرة بالنادي. كما كان فريق الرجال قد حقق الفوز في اليوم ذاته، ما يعكس حالة الاستقرار الفني داخل المنظومة.

في المقابل، يسعى سموحة لتعويض خسارته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2، والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الأهلي، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام المجموعتين، حيث تُلعب سبع جولات لكل مجموعة خلال الفترة من 7 وحتى 28 فبراير، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات لحسم لقب دوري السوبر