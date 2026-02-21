قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شعبان مندوبًا فنيًا للتايكوندو في أولمبياد لوس انجلوس 2028

محمد شعبان
محمد شعبان
محمد سمير

أعلن الاتحاد العالمي للتايكوندو تعيين المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو، مندوبًا فنيًا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم التايكوندو.

ويعتبر هذا التعيين متوقع بعد إدارة محمد شعبان المتميزة لأولمبياد باريس 2024، ليحظى شعبان مجددًا بثقة الاتحاد العالمي للتايكوندو، برئاسة تشونغوون تشوي، لقيادة اللعبة في الحدث الأولمبي.

ستُقام دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028، حيث سيلعب شعبان دورًا محوريًا في ضمان التميز التنظيمي والتنافسي في رياضة التايكوندو.

وذكر موقع Mundotaekwondo  المتخصص في التايكوندو أن هذا التعيين يؤكد التزام الاتحاد العالمي بالخبرة والاستقرار والقيادة المتميزة في رحلة الوصول إلى لوس أنجلوس.

كان شعبان رياضيًا مصريًا ناجحًا، وهو أيضًا محترف شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات. يتحدث عدة لغات، وقد نال ثقة المجتمع الدولي.

ويؤكد هذا التعيين ما يتمتع به الشاب المصري من ثقة دولية وإفريقية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الدورة السابقة في عضوية المكتب التنفيذي وتمثيله للقارة الإفريقية بأفضل شكل والاستفادة الكبيرة التي عادت على القارة السمراء من تواجده في هذا المنصب بالإضافة لتواجده في منصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتعود بداية العمل الإداري الدولي لمحمد شعبان لعام 2015 ومنذ ذلك الحين استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة أربع دورات متتالية.

وشارك شعبان في إدارة منافسات التايكوندو بثلاث دورات أولمبية حيث كان رئيسا للتايكوندو في أولمبياد باريس 2024 والتي ظهر فيها التايكوندو بأفضل صورة، وكان مشرفًا  على أولمبياد طوكيو 2020 حيث كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي، كما شارك في تنظيم أولمبياد ريو 2016 حين كان نائبًا لرئيس اللجنة الفنية للاتحاد العالمي.

واستمر المصري محمد شعبان في الحفاظ على مكانته داخل أروقة الاتحاد العالمي للتايكوندو لعدة سنوات ليشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للدورة الثانية على التوالي في انجاز اداري كبير للرياضة المصرية.

محمد شعبان مندوبًا فنيًا للتايكوندو أولمبياد لوس انجلوس 2028 الاتحاد العالمي للتايكوندو المصري محمد شعبان لوس أنجلوس 2028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

ماكرون

ضوابط السلطة.. ماكرون يعلق على إلغاء رسوم ترامب الجمركية

غارات إسرائيلية

الرئيس جوزاف عون: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً

إبستين

عرضت عليه فتيات.. مديرة وكالة أزياء أوكرانية متورطة في إرسال نساء لإبستين

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد