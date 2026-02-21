محمد شعبان مندوبًا فنيًا للتايكوندو في أولمبياد لوس انجلوس 2028

أعلن الاتحاد العالمي للتايكوندو تعيين المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو، مندوبًا فنيًا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم التايكوندو.

ويعتبر هذا التعيين متوقع بعد إدارة محمد شعبان المتميزة لأولمبياد باريس 2024، ليحظى شعبان مجددًا بثقة الاتحاد العالمي للتايكوندو، برئاسة تشونغوون تشوي، لقيادة اللعبة في الحدث الأولمبي.

ستُقام دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028، حيث سيلعب شعبان دورًا محوريًا في ضمان التميز التنظيمي والتنافسي في رياضة التايكوندو.

وذكر موقع Mundotaekwondo المتخصص في التايكوندو أن هذا التعيين يؤكد التزام الاتحاد العالمي بالخبرة والاستقرار والقيادة المتميزة في رحلة الوصول إلى لوس أنجلوس.

كان شعبان رياضيًا مصريًا ناجحًا، وهو أيضًا محترف شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات. يتحدث عدة لغات، وقد نال ثقة المجتمع الدولي.

ويؤكد هذا التعيين ما يتمتع به الشاب المصري من ثقة دولية وإفريقية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الدورة السابقة في عضوية المكتب التنفيذي وتمثيله للقارة الإفريقية بأفضل شكل والاستفادة الكبيرة التي عادت على القارة السمراء من تواجده في هذا المنصب بالإضافة لتواجده في منصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتعود بداية العمل الإداري الدولي لمحمد شعبان لعام 2015 ومنذ ذلك الحين استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة أربع دورات متتالية.

وشارك شعبان في إدارة منافسات التايكوندو بثلاث دورات أولمبية حيث كان رئيسا للتايكوندو في أولمبياد باريس 2024 والتي ظهر فيها التايكوندو بأفضل صورة، وكان مشرفًا على أولمبياد طوكيو 2020 حيث كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي، كما شارك في تنظيم أولمبياد ريو 2016 حين كان نائبًا لرئيس اللجنة الفنية للاتحاد العالمي.

واستمر المصري محمد شعبان في الحفاظ على مكانته داخل أروقة الاتحاد العالمي للتايكوندو لعدة سنوات ليشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للدورة الثانية على التوالي في انجاز اداري كبير للرياضة المصرية.