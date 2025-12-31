جامعة بنها: نسعى لتعزيز وزيادة العائد الاقتصادي للوحدات الإنتاجية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر ، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية ، والوكلاء ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

محصول القمح

وبدأ الدكتور ناصر الجيزاوي جولته ، بتفقد المساحات المنزرعة لمحصول القمح والتي تقدر مساحتها 35 فدان ، وذلك في إطار دعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، كما تفقد رئيس الجامعة الصوب الزراعية بالكلية ، موجها بضرورة اتخاذ اللازم لرفع إنتاجيتها واستغلال الصوب الزراعية الغير مستغلة.



وشملت الجولة أيضا تفقد " الجيزاوي "حصاد السمك البلطي ، موجها بتنوع إنتاج الجامعة من السمك بعد التجربة الناجحة في المزارع المفتوحة من خلال تخصيص المزارع المغلقة لإنتاج السمك الجمبري بجانب أسماك البلطي.



كما تفقد رئيس الجامعة تدريب الطلاب العملي بمزارع الكلية والذي يهدف لتطبيق المعرفة النظرية واكتساب المهارات العملية ، وكذلك تفقد زراعة أصناف من النخيل البارحي والحياني عالية الانتاج وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الوحدات والمزارع الإنتاجية بكليتى الزراعة والطب البيطرى ، تلعب دورا كبيرا فى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب ، وبجانب ذلك يجب أن يكون لها مردود اقتصادي يتناسب مع حجم هذه الأصول.



وأشار "الجيزاوي"، إلى أنه تم إنشاء منفذ شركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها بمجمع الكليات لبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي بأسعار مناسبة.