رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى ويشدد على الانتهاء من الملاحظات الفنية

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنهاء ملاحظات التسليم الإداري لمشروعات شبكات مياه الشرب المتبقية بالمرحلة الأولى من المبادرة بمركز زفتى، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الملاحظات الفنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لتسليم المشروعات إلى استشاري مجلس الوزراء "مكتب دار الهندسة".

تحسين خدمات المواطنين

وأكد اللواء عبد الفتاح أن مشروعات "حياة كريمة" تأتي على رأس أولويات الشركة، لما تمثله من نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

انضباط العمل

كما أشار إلى أن فرق العمل تتابع عن كثب تنفيذ الأعمال لضمان جاهزيتها التشغيلية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات المياه وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة.