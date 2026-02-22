تصحيح الأخطاء ودراسة زد .. أبرز المحطات في استعدادات الزمالك

بدأ فريق الزمالك الاستعداد لخوض مباراة قوية أمام منافسه زد غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة حرس الحدود بجانب دراسة نقاط قوة وضعف فريق زد قبل المواجهة المرتقبة.

ويعود الزمالك بقيادة معتمد جمال للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة.