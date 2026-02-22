معتمد جمال يطلب إضافة عناصر جديدة لجهازه الفني بالزمالك

طلب معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد معتمد جمال اجتماعا مع جون إدوارد طالبه بضرورة إضافة عناصر جديدة مساعدة في الجهاز الفني حيث يمتلك في الوقت الحالي إبراهيم صلاح فقط.

ووقع اختيار معتمد جمال على صلاح سليمان نجم الزمالك السابق ليكون ضمن جهازه الفني لحين نهاية الموسم الحالي.

تدريب الزمالك

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .