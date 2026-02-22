قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معتمد جمال يطلب إضافة عناصر جديدة لجهازه الفني بالزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

طلب معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد معتمد جمال اجتماعا مع جون إدوارد طالبه بضرورة إضافة عناصر جديدة مساعدة في الجهاز الفني حيث يمتلك في الوقت الحالي إبراهيم صلاح فقط.

ووقع اختيار معتمد جمال على صلاح سليمان نجم الزمالك السابق ليكون ضمن جهازه الفني لحين نهاية الموسم الحالي.

تدريب الزمالك 

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد  المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري  الممتاز،  ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .

الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال جون إدوارد إبراهيم صلاح

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

