محافظ البحر الأحمر: نسبة الإنجاز في الرد على الشكاوى الواردة تصل إلى 100%

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% في الرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يعكس كفاءة آليات المتابعة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.



وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في التوقيتات المحددة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع معدلات رضا المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تتابع الشكاوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من فحصها والرد عليها، مع الالتزام بمعايير الجودة والشفافية، لافتًا إلى استمرار الجهود للحفاظ على هذا المعدل المرتفع وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الشكاوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى مستقبلية، وتحقيق الاستجابة الفعالة لكافة مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.