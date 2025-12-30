قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة ينفذ إزالتين فورية بمنطقة عرابيا وتزيل سلمًا مخالفًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات وفرض سيادة القانون، وبتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقام قسم التنظيم والتعديات بحي جنوب الغردقة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتحت إشراف اللواء أحمد جبر رئيس الحي، بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمبانٍ مخالفة داخل نطاق الحي، ضمن الحملات اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها في مهدها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمسطح مخالف بمساحة 60 مترًا مربعًا بالدور الأول في منطقة عرابيا، إلى جانب إزالة فورية أخرى لمسطح مخالف بمساحة 180 مترًا مربعًا بالدور الخامس العلوي بالمنطقة نفسها، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحي أن أعمال الحملة شملت أيضًا إزالة سلم مخالف تم إنشاؤه خارج خط التنظيم المعتمد بطريق النصر، في مخالفة صريحة تمثل تعديًا على حرم الطريق العام وتؤثر سلبًا على التخطيط العمراني وسلامة المرور بالمنطقة.

وشدد اللواء أحمد جبر على عدم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم، مؤكدًا أن رصد المخالفات يتم بشكل دوري من خلال منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الرادعة.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة بكافة مناطق الحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، للحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائيات، وتحقيق الانضباط داخل المدينة بما يضمن سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للغردقة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال: جداول زمنية واضحة لتنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الفندقية

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

شيمي: قطاع الصناعات المعدنية بالوزارة يستعيد دوره الإنتاجي والتصديرى

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد