حي جنوب الغردقة ينفذ إزالتين فورية بمنطقة عرابيا وتزيل سلمًا مخالفًا

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات وفرض سيادة القانون، وبتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقام قسم التنظيم والتعديات بحي جنوب الغردقة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتحت إشراف اللواء أحمد جبر رئيس الحي، بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمبانٍ مخالفة داخل نطاق الحي، ضمن الحملات اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها في مهدها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمسطح مخالف بمساحة 60 مترًا مربعًا بالدور الأول في منطقة عرابيا، إلى جانب إزالة فورية أخرى لمسطح مخالف بمساحة 180 مترًا مربعًا بالدور الخامس العلوي بالمنطقة نفسها، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحي أن أعمال الحملة شملت أيضًا إزالة سلم مخالف تم إنشاؤه خارج خط التنظيم المعتمد بطريق النصر، في مخالفة صريحة تمثل تعديًا على حرم الطريق العام وتؤثر سلبًا على التخطيط العمراني وسلامة المرور بالمنطقة.

وشدد اللواء أحمد جبر على عدم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم، مؤكدًا أن رصد المخالفات يتم بشكل دوري من خلال منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الرادعة.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة بكافة مناطق الحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، للحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائيات، وتحقيق الانضباط داخل المدينة بما يضمن سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للغردقة.