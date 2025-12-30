حي شمال الغردقة ينفذ إزالة فورية لروف مخالف بمنطقة الأحياء

نفذ حي شمال الغردقة، تحت إشراف اللواء أحمد علي رئيس الحي، حملة مكبرة لمتابعة مخالفات البناء، أسفرت عن إزالة فورية لأعمال بناء روف مخالف بمساحة 25 مترًا، شملت صبة خرسانية وأعمدة، على القطعة 161 في مجاورة 8 بمنطقة الأحياء.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، وضمان فرض هيبة القانون داخل جميع الأحياء.

وشدد رئيس الحي على استمرار الرصد الميداني الدوري، والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء دون ترخيص، مؤكداً أن الحملات مستمرة لضمان الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.