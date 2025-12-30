قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حلم يتحول لواقع.. نجاح أول عملية بمركز القسطرة وجراحات القلب في الغردقة

اللواء عمرو حنفي محافظه البحر الاحمر
اللواء عمرو حنفي محافظه البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، عن تحقيق حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لدى أهالي المحافظة ، بنجاح أولى العمليات العلاجية عقب افتتاح مركز القسطرة وجراحات القلب بمدينة الغردقة، لافتاً إلى أن ذلك يعد إنجاز صحي غير مسبوق جاء ثمرة المتابعة المباشرة والدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف منذ بدايته باعتباره أولوية تمس حياة المواطنين.

أوضح المحافظ أن مرضى القلب بالمحافظة كانوا يعانون لسنوات طويلة من مشقة السفر لمسافات طويلة إلى القاهرة أو محافظات الصعيد، في رحلة علاج شاقة لا تحتملها الحالات الحرجة، هذا الواقع كان حاضرًا بقوة في رؤيتنا ، منذ تولي المسؤولية ووضعنا على رأس أولوياتنا تيسير تقديم الخدمة الطبية المتخصصة للمواطنين باعتبارها أحد أعمدة التنمية الحقيقية بالمحافظة.

كشف المحافظ أن إنشاء مركز القسطرة وجراحات القلب بلغت تكلفته نحو 400 مليون جنيه، كأحد أضخم المشروعات الصحية بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة شاملة تبنتها الدولة لتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من حيث المباني، ولكن من حيث نوعية الخدمة واستدامتها.

لفت المحافظ إلى حرصه على أن يكون المركز صرحًا طبيًا متكاملًا، يضم وحدات قسطرة تشخيصية وعلاجية متطورة وغرف مخصصة لجراحات القلب وبنك دم مستقل لتأمين العمليات الحرجة ومعمل تحاليل مخصص لخدمة غرف العمليات لحظيًا وهي تجهيزات تعكس توجهًا واضحًا نحو إنشاء مركز قادر على التعامل مع أدق الحالات دون تأخير.

وتابع: جرى تصميم المبنى وفق أحدث المعايير الطبية، حيث يتكون من أربعة أدوار متكاملة تشمل وحدات رعاية مركزة لحالات القلب الحرجة وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات وأقسام إقامة داخلية للمرضى وغرف إفاقة مجهزة بالكامل ، كما تم تزويد المركز بأنظمة دفاع مدني متطورة لمكافحة الحريق، إلى جانب مولدات ومحولات كهرباء مستقلة لضمان التشغيل المستمر دون انقطاع، وهو ما شددت عليه باعتباره عنصرًا لا غنى عنه في منشآت القلب.

أشار اللواء عمرو حنفي، إلى أنه مع افتتاح المركز ونجاح أول عملية، تدخل محافظة البحر الأحمر مرحلة جديدة في خدمات القلب المتخصصة، وهي مرحلة تُجسد كيف يمكن للدولة أن تحوّل حلم سنين إلى واقع ملموس، ينعكس مباشرة على حياة الناس وصحتهم.

نجاح أول عملية… ثمرة المتابعة

وجاء نجاح أول عملية قسطرة علاجية داخل المركز بمثابة إعلان عملي عن جاهزية الصرح الطبي، وترجمة حقيقية لمتابعة المحافظ المستمرة لمراحل التنفيذ والتجهيز والتشغيل، حيث شدد منذ البداية على أن الافتتاح لا يسبق الجاهزية الكاملة.

وأكد متخصصون أن نجاح العملية الأولى يمثل رسالة طمأنة قوية لأهالي المحافظة، ويعكس مستوى الإعداد الفني والطبي الذي حظي به المركز.

أهمية استراتيجية للمحافظة

وتنبع أهمية المشروع من الطبيعة الخاصة لمحافظة البحر الأحمر، حيث لا تقتصر الخدمة على خدمة أبناء المحافظة فقط ، بل تستقبل آلاف العاملين والسائحين والزائرين على مدار العام، وهو ما دفع اللواء عمرو حنفي إلى التعامل مع ملف الصحة باعتباره أحد عناصر الأمن المجتمعي، وليس مجرد خدمة.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تقليل تحويلات المرضى إلى القاهرة والصعيد وتقليص زمن التدخل في حالات الجلطات القلبية ورفع جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن الأسر وتوفير فرص تدريب وعمل للكوادر الطبية بالمحافظة.

من حلم إلى واقع

على مدار سنوات، ظل إنشاء مركز متخصص للقلب مطلبًا ملحًا لأهالي البحر الأحمر، إلى أن أصبح اليوم حقيقة قائمة بفضل إرادة تنفيذية واضحة ورؤية ركزت على الإنسان قبل أي شيء، ويؤكد متابعون أن ما تحقق يمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها التخطيط، والمتابعة، والتشغيل المؤسسي، وهي منهجية ارتبطت بإدارة اللواء عمرو حنفي لملفات المحافظة المختلفة.

اخبار البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الأحمر

