انطلاق فعاليات زراعة الأشجار بالغردقة وسفاجا باستخدام المياه الرمادية

شهد السيد كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نائبًا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، انطلاق فعاليات زراعة الأشجار بمدينتي الغردقة وسفاجا.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وتنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق أساليب حديثة في التشجير تضمن الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح أن الأشجار التي يتم زراعتها سيتم ريّها باستخدام المياه الرمادية، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الشرب وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الإدارة الرشيدة للمياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من المديريات الخدمية، من بينها مديريات الزراعة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والبيئة، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب، في إطار تنسيق وتعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ المبادرة وفق المعايير البيئية السليمة وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وجرت الفعاليات بحضور رئيس مدينة الغردقة، ومديري إدارات البيئة والزراعة والشباب والرياضة، حيث جرى التأكيد على استمرار حملات التشجير خلال الفترة المقبلة بمختلف مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في سياق دعم محافظة البحر الأحمر للمبادرات القومية، وسعيها المتواصل للمشاركة الفعالة في تنفيذ رؤية الدولة نحو بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.