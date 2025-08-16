قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
بوتين يغادر ألاسكا بعد انتهاء مباحثاته مع ترامب
بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت في ألاسكا
تامر حسني يتألق بحفل رأس الحكمة.. ويطلب بالدعاء لـ منير | صور
انقاذ حياة طفلة من داخل مصعد في بالقاهرة
‎ريبيرو يشيد بهجوم الأهلي ويكشف سبب مشاركة ديانج وبن شرقي
اللواء أيمن الدالى: تأهيل طالب الكلية البحرية بقدر وافر من عدة علوم
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت في ألاسكا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت الذين لقوا حتفهم عام 1943 أثناء نقل الطائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا، وذلك عقب لقائه مع دونالد ترامب.

وكان الكرملين قد أعلن منذ قليل إنتهاء اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب  في ألسكا .

وكان صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك أفق كبير للاستثمار بين كلا من موسكو وواشنطن  فيما يتعلق بالمناطق القطبية وكافة المناطق

وقال بوتين في تصريحات له : لو كان ترامب رئيسا لما حصلت الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة ما تقدمانه لبعضهما البعض في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والفضاء

وتابع بوتين: مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة بدأ حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة في الارتفاع

وأعرب بوتين عن أمله في أن تُشكّل التفاهمات المنبثقة عن قمة ألاسكا نقطة ارتكاز لحل الأزمة في أوكرانيا

كما واصل بوتين قائلا : آمل أن تفتح التفاهمات التي تم التوصل إليها مع ترامب الطريق أمام إحلال السلام في أوكرانيا

وذكر بوتين : لضمان تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع ، فروسيا تعتبر الشعب الأوكراني شعبا شقيقا

وختم بوتين تصريحاته بالقول :  تربطني مع ترامب علاقة قائمة على الثقة وبالمضي قدما في هذا المسار هناك فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

روسيا بوتين الكرملين الطيارين السوفييت ألسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

ترشيحاتنا

أحدث السيارات الرياضية

أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

إم جي 5 موديل 2025

نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

Nothing

برنامج Nothing Community Review يفتح أبوابه عالميا لعشاق التكنولوجيا

بالصور

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد