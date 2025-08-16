بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت في ألاسكا



وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت الذين لقوا حتفهم عام 1943 أثناء نقل الطائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا، وذلك عقب لقائه مع دونالد ترامب.

وكان الكرملين قد أعلن منذ قليل إنتهاء اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألسكا .

وكان صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك أفق كبير للاستثمار بين كلا من موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالمناطق القطبية وكافة المناطق

وقال بوتين في تصريحات له : لو كان ترامب رئيسا لما حصلت الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة ما تقدمانه لبعضهما البعض في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والفضاء

وتابع بوتين: مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة بدأ حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة في الارتفاع

وأعرب بوتين عن أمله في أن تُشكّل التفاهمات المنبثقة عن قمة ألاسكا نقطة ارتكاز لحل الأزمة في أوكرانيا

كما واصل بوتين قائلا : آمل أن تفتح التفاهمات التي تم التوصل إليها مع ترامب الطريق أمام إحلال السلام في أوكرانيا

وذكر بوتين : لضمان تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع ، فروسيا تعتبر الشعب الأوكراني شعبا شقيقا

وختم بوتين تصريحاته بالقول : تربطني مع ترامب علاقة قائمة على الثقة وبالمضي قدما في هذا المسار هناك فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.