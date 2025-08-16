ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأنه ‏ الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي .



فيما أكد وزير الدفاع الروسي أن المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية "الكرملين " مشاركة وزير الدفاع الروسي في اللقاء الموسع خلال قمة الرئيسان بوتين وترامب.

وعلق البيت الأبيض في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في ألاسكا.

ونشر البيت الأبيض صورتين لترامب وبوتين وعلق عليهما قائلا "السعي لتحقيق السلام في القمة التاريخية مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين في ألاسكا".

وأفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي الروسية أن بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات في قمة ألاسكا.

وتشير التقارير إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي يتواصلان من خلال مترجم.

وأفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن بوتين، لم يجب على سؤال موافقته على وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية عندما وجه الصحفيون أسئلةً إليه وإلى ترامب في المطار.

وعندما سُئل بوتين عما إذا كان سيتوقف عن قتل المدنيين، بدا وكأنه يُشير إلى أنه لم يسمع السؤال.

وانطلقت في وقت سابق قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.