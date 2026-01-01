والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار

أكد والي الخرطوم أن الاحتفال بذكرى استقلال السودان من داخل البرلمان يمثل رسالة إيجابية تعكس التفاؤل بمستقبل البلاد واستقرارها، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بدء عملية التعافي وإعادة الإعمار

وأشار والي الخرطوم إلى أن عملية التعافي وإعادة الإعمار بدأت بالفعل بعد عودة الأمن إلى مختلف المناطق، مؤكدًا التزام السلطات بالعمل على استعادة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

تركيز المعركة الحالية على إقليم كردفان

كشف والي الخرطوم أن المعركة الحالية تتركز على تحرير إقليم كردفان، في إطار الجهود الأمنية الجارية لتحقيق الاستقرار والسيطرة على المناطق المتضررة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.