سفير الخرطوم: زيارات مشتركة ولقاءات مستمرة لتعزيز التعاون النفطي مع جنوب السودان

أكد السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، على أن الأحداث في حقلي هجليج وبامبو لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين وزارتي النفط في السودان وجنوب السودان.

تطوير التعاون في قطاع النفط

وأضاف كرار، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك زيارات مرتقبة لوفود من وزارة النفط السودانية إلى جنوب السودان لتنسيق العمل المشترك، وتطوير التعاون في قطاع النفط بما يخدم الاقتصادين المحليين.

وأكد سفير السودان لدى دولة جنوب السودان ، أن الزيارات المشتركة شملت مواقع تصدير النفط إلى السوق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات كانت مبشرة ومفرحة، ووضعت أساسًا لضبط الوضع على الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.