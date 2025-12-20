برلماني: القافلة الطبية إلى السودان رسالة تضامن حقيقية وترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية

ثمّن النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، إرسال القافلة الطبية المصرية إلى السودان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح النهج الإنساني للدولة المصرية، وتُجسد التزامها التاريخي بالوقوف إلى جانب الأشقاء السودانيين في مواجهة التحديات الصحية الراهنة.

وأوضح ناصر، في بيان صحفي، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع دعم الدول الشقيقة، وعلى رأسها السودان، ضمن أولويات السياسة المصرية، مشيرًا إلى أن توقيت إطلاق القافلة يحمل دلالات مهمة في ظل ما يعانيه القطاع الصحي السوداني من ضغوط ونقص في الإمكانات.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القافلة الطبية تضم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن تجهيزات طبية متقدمة وأسطوانات أكسجين، ما يسهم في تخفيف العبء عن المنظومة الصحية في السودان، ودعم الكوادر الطبية في أداء مهامها خلال هذه المرحلة الصعبة.



وأضاف النائب عادل ناصر أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتجسد الدور المحوري الذي تلعبه مصر داخل القارة الإفريقية، مؤكدًا أن القاهرة كانت وستظل سندًا حقيقيًا للأشقاء في مختلف الأزمات الإنسانية والطبية.



وأكد ناصر أن التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الخارجية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يعكس احترافية الدولة المصرية في إدارة ملفات الدعم الخارجي، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية.



واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن إرسال القافلة الطبية إلى السودان يأتي ضمن سلسلة من التحركات المصرية الهادفة إلى دعم الاستقرار الإنساني والصحي في إفريقيا، مشيدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحرص على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها السودان.