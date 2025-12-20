قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: الوضع الإنساني في غزة كارثي ولابد من الضغط الدولي على إسرائيل لدخول المواد الإغاثية

الدكتور حسام خليل
الدكتور حسام خليل
محمد الشعراوي

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية قوي وثابت، حيث ترفض مصر بشكل قاطع تصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، استنادًا إلى بنود اتفاق السلام في شرم الشيخ الذي عُقد برعاية مصرية أمريكية.   


وأدان النائب حسام خليل، استمرار التعنت الإسرائيلي والإجراءات الاستفزازية والشروع في تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، لدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ووقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ولابد أيضًا من دعم الرؤية المصرية للسلام في منطقة الشرق الأوسط، كونها رؤية عادلة وداعية للسلام بين الشعوب، حيث تحظى مصر كدولة إقليمية رائدة، بثقة كبيرة من مختلف الأطراف الدولية الوسيطة. 
كما ناشد الدكتور حسام خليل، المجتمع الدولي بضرورة زيادة الضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل سوء الطقس والأمطار الغزيرة وموجات البرد القارس التي يتعرض لها أهالي القطاع، فمن ضمن بنود اتفاق السلام بشرم الشيخ والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على الجانب الإسرائيلي تسهيل دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا للأهالي بقطاع غزة .

الدكتور حسام خليل مجلس النواب القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إطلاق النار في غزة

