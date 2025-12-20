قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
توك شو

الأوضاع بالسودان| الدعم السريع تطلق سراح 9 كوادر طبية.. وأدريس يتوجه لأمريكا

السودان
السودان
محمود محسن

دعا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان قبل حلول العام الجديد، معتبرًا أن الفترة المقبلة تمثل فرصة مناسبة لوقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف.

رئيس وزراء السودان يتوجه إلى أمريكا ليبحث تداعيات الحرب وآفاق السلام

في الوقت نفسه توجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل أدريس إلى الولايات المتحدة للبحث مع مسؤولين بالأمم المتحدة تداعيات الحرب وآفاق السلام، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

ومن جانبه قال السفير حسام عيسى سفير مصر السابق بالسودان، إنّ الأقمار الصناعية التابعة لجامعة ييل الأمريكية لقطت صور الدماء المسالة في الفاشر خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر للجميع العدد الكبير للضحايا الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف جراء جرائم ميلشيا الدعم السريع.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن إخفاء هذه الجرائم، في ظل عدد من التحقيقات التي أجرتها قنوات إقليمية ودولية مع النساء المغتصبات اللاتي هربن من الفاشر وحكين موضوعات في منتهى السوء وجرائم حرب ضد الإنسانية".

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة

وأكدت شبكة أطباء السودان، أن الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة من أصل 73 بسجني دقريس وكوبر بنيالا، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، إلى جانب تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد. وأعرب روبيو عن قلقه إزاء تقارير حديثة تفيد بتعرض قوافل مساعدات إنسانية لهجمات، واصفًا ما يجري في السودان بأنه “مروع وفظيع”.

وعيد وتهديد أفريقي

في سياق متصل، وجه الاتحاد الأفريقي تحذيرًا شديد اللهجة لقوات الدعم السريع، حيث قال مبعوثه إلى السودان محمد بلعيش إن الاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل وتدمير البنية التحتية، تمثل أفعالًا مدانة، مؤكدًا أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب.

وتُظهر خريطة السيطرة الميدانية أن قوات الدعم السريع تسيطر على ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يفرض الجيش السوداني نفوذه على 13 ولاية من أصل 18، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

السودان الدعم السريع رئيس الوزراء السوداني أمريكا ميليشيات

