الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

حسام سعيد
حسام سعيد
أميرة خلف

أكد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ ،ان زيارة  الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالقاهرة ، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان .

وتابع قائلاً: أن اللقاء بعث برسائل قوية حول الخطوط الحمراء التي تضعها مصر إزاء الاوضاع في السودان والرفض القاطع لمحاولات انفصالية أو إنشاء كيانات موازية تمثل تهديداً مباشراً علي الامن القومي المصري


وأشار"عضو الشيوخ" في تصريحات صحفية له اليوم ، إلي موقف مصر الواضح والحاسم تجاه تطورات الأوضاع في السودان بان وحدة السودان وسلامة أراضية خط أحمر لافتاً أن الوضع في السودان يمثل تحديا مباشرا للأمن القومي المشترك بين البلدين، وأن أي مسار سياسي أو خارجي لا يضع مصلحة الشعب السوداني في مقدمة أولوياته ولا يحترم سيادة الدولة ووحدتها، هو مسار مرفوض وغير قابل للاستمرار.
واكد " سعيد" علي أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن ما يحدث في السودان ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة بأسرها مؤكداً ن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان.


وأضاف " عضو الشيوخ"  أن دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ومن بينها المساعي الأمريكية لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات، يؤكد أن القاهرة تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين دعم الحلول السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على حقوقها المشروعة في حماية أمنها القومي

