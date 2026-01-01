قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

107 أعوام على ميلاد إحسان عبد القدوس.. أسطورة الأدب والرومانسية في مصر والعالم

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
منار عبد العظيم

احتفل الأدب المصري اليوم الخميس بمرور 107 أعوام على ميلاد الكاتب إحسان محمد عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990)، أحد أشهر كتاب مصر والعالم العربي، الذي تناول في أعماله محور الحب والرومانسية، وتحولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية ناجحة.

وُلِد إحسان عبد القدوس في القاهرة، والده محمد عبد القدوس مهندس طرق وجسور ومؤلف، ووالدته روز اليوسف اللبنانية الأصل، مؤسِسة مجلتي «روز اليوسف» و«صباح الخير»، والتي كانت بيتها ملتقى ثقافيًا وسياسيًا لشعراء وأدباء وفنانين.

 

نشأ إحسان عبد القدوس متنقلًا بين ندوة جده من جهة، حيث تلقى الدروس الدينية، وندوة والدته التي كانت ثقافية وسياسية، وهو ما وصفه بالقول: «كان الانتقال بين هذين المكانين المتناقضين يصيبني بما يشبه الدوار الذهني، حتى اعتدت عليه تدريجيًا واستطعت أن أعد نفسي لتقبله كأمر واقع في حياتي».

  رحلة التعليم والعمل الصحفي

تلقى تعليمه في مدارس خليل آغا وفؤاد الأول بالقاهرة قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وتخرج عام 1942، لكنه لم يمارس المحاماة.


تولى رئاسة تحرير مجلة «روز اليوسف» في سن 26 عامًا، ثم رئاسة مجلس إدارتها بعد وفاة والدته عام 1958، وعمل لاحقًا رئيسًا لتحرير جريدة «أخبار اليوم» مرتين، ثم رئيسًا لمجلس إدارة «الأهرام» قبل أن يتفرغ للكتابة والإبداع.

  مبدع فريد في الأدب والسينما

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وتحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 إلى نصوص مسرحية، و9 إلى مسلسلات إذاعية، و10 إلى مسلسلات تليفزيونية، إضافة إلى ترجمة 65 رواية إلى لغات متعددة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

وكانت أعماله غالبًا تدور حول المجتمع المصري، ومن أبرز رواياته: «النظارة السوداء»، «بائع الحب»، «صانع الحب»، و«شي في صدري»، التي أثارت ضجة كبيرة عام 1958 لرسمها صراع المجتمع الرأسمالي مع الشعبي.

  عبقرية وفن إدارة الموهبة

يعتبر إحسان عبد القدوس درسًا في فن إدارة الموهبة، حيث حول شخصيته إلى مؤسسة إبداعية متنقلة، ربط بين النجاح الجماهيري والفن الراقي، وجمع بين الحداثة والتجديد في الرواية العربية، محققًا شعبية ساحقة ونجاحات جماهيرية لم يسبق لها مثيل.

  مكافح وعنيد في مواجهة الصعاب

روى إحسان في مقابلة نادرة عام 1959 كيف كانت ظروفه المادية صعبة خلال سنوات زواجه الأولى، واضطر للعمل في مهن متعددة وكتابة 3 سيناريوهات سينمائية في 24 ساعة. وكان التنوع سر سحره، حيث جمع بين حب الموسيقى الكلاسيكية والشعبية لتظل الألحان والجمال متغيرًا في أذنه.

إحسان محمد عبد القدوس ميلاد الكاتب إحسان محمد عبد القدوس ذكري ميلاد إحسان محمد عبد العزيز

