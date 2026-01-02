أحمد العوضي: لما تحب تعمل أبيض متجيش مع واحد أسمر

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي فيس بوك.



ونشر العوضى صورة له من مسلسله الرمضاني علي كلاي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلق قائلاً: «لما تحب تعمل أبيض متجيش مع واحد أسمر.. على كلاي».



شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى

وقد كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.