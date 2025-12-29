برفقة رحمة محسن.. أحمد العوضى يروج للمسلسل الرمضانى علي كلاي

شوق الفنان أحمد العوضي متابعيه لمسلسله الجديد في السباق الرمضاني القادم “علي كلاي”.



ونشر العوضي صوراً من كواليس تصوير المسلسل برفقة رحمه محسن عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق كاتبا:" علي و كاميليا ،علي كلاي.

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.

ويأتي مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب دُرّة وأحمد العوضي: محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب نخبة من الفنانين والوجوه الشابة، في تشكيلة قوية تضمن تنوعًا فنيًا وموجة من الترقب بين المشاهدين.