ترامب: لم نتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وسأواصل الحديث مع الناتو



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بناء حيث تم التطرق إلى ملفات كثيرة مهمة ،مضيفا" لم نتوصل لاتفاق كامل وسأواصل الحديث مع قادة الناتو.

وقال ترامب: نريد أن ننهي الأزمة معا وقد حققنا اليوم إنجازا وخروقات كبيرة وعلاقتي مع بوتين جيدة جدا.

وتابع ترامب: الرئيس بوتين يعرف أن الأحاديث عن تدخل روسيا بانتخاباتنا مجرد تلفيق وآمل العمل بشكل مشترك مع موسكو.

وواصل ترامب تصريحاته الصحفية : آمل بعقد اجتماعات مثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل.

وزاد ترامب: الرئيس بوتين يريد أن ينهي هذا الصراع مثلي أنا وأتمنى الاستمرار في حوارنا.

وختم ترامب: لا يوجد توافق بعد مع روسيا بشأن أهم بند في التفاهمات حول أوكرانيا لكن لدى الجانبين فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق.