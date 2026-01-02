قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟ الإفتاء تجيب

هل يصح سماع القرآن أثناء العمل
هل يصح سماع القرآن أثناء العمل
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: قال الحق تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [لأعراف: 204]، ونقل الإمام القرطبي في "تفسيره" (7/ 354، ط. دار الكتب المصرية) قال: [وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ فِي "فَوَائِدِ الْقُرْآنِ" لَهُ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُكْثِرُونَ اللَّغَطَ وَالشَّغَبَ تَعنُّتًا وَعِنَادًا، عَلَى مَا حَكَاهُ اللهُ عَنْهُمْ: ﴿وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾] اهـ.

وتابعت: أما إذا قام بعض المسلمين بتشغيل شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك. 

هل قراءة القرآن من الهاتف يلزمها الوضوء 

وتابع أمين الفتوى أن القراءة من الأجهزة الإلكترونية لا تستوجب الطهارة، وإن كان الوضوء أفضل وأكمل من باب تعظيم كلام الله، مستشهدًا بما ذكره الإمام النووي في كتابه “التبيان في آداب حملة القرآن”، حيث أشار إلى استحباب الوضوء عند التعامل مع القرآن الكريم، تعظيمًا لشأنه.

كما لفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوضوء عند قراءة القرآن، في دلالة واضحة على فضل الطهارة وأهميتها، إلا أن ذلك لا يعني بطلان القراءة بدون وضوء، إذ تظل صحيحة وجائزة شرعًا.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن من المصحف الورقي لا تجوز بدون وضوء، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، مستدلًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» من سورة الواقعة. 

وبيّن أن كثيرًا من الصحابة فسروا الآية بأن المقصود بها الملائكة، إلا أن تخصيص وصف “المطهرين” يدل على مكانة المصحف ووجوب صيانته بالطهارة.

وأكد شلبي هذا المعنى بما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في “الموطأ”، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»، وهو ما اعتمد عليه الفقهاء في اشتراط الوضوء لمس المصحف.

وأشار إلى أن قراءة القرآن دون وضوء جائزة إذا لم يصاحبها مس للمصحف، فيجوز للمسلم أن يردد الآيات وهو يسير في الطريق، أو يقرأ من الهاتف المحمول دون وضوء، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويقرأ القرآن على أحواله كلها، إلا في حالة الجنابة، حيث لا يمس المصحف حتى يطهر.

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

البيض

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

فراخ مشوية

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

