هيلاري كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل

محمود نوفل

اعلنت هيلاري كلينتون التي نافست دونالد ترامب في انتخابات 2016 أنها سترشح الرئيس الأمريكي طوعاً للجائزة المرموقة إذا استطاع إنهاء الحرب في أوكرانيا دون السماح للرئيس فلاديمير بوتين بالاستيلاء على أراض من جارتها.

وفي تصريحات تلفزيونية قالت كلينتون  : بصراحة، إذا كان بإمكانه إنهاء هذه الحرب الرهيبة، إذا كان بإمكانه إنهاءها من دون وضع أوكرانيا في موقف تضطر فيه إلى التنازل عن أراضيها، إذا كان بإمكانه الوقوف في وجه بوتين حقاً - وهو شيء لم نشهده، ولكن ربما تكون هذه هي الفرصة - إذا كان الرئيس ترامب هو مهندس ذلك، فسأرشحه لجائزة نوبل للسلام.

و رشحت كلا من أرمينيا وأذربيجان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك عقب توقيع الطرفين اتفاقاً يهدف إلى إنهاء عقود طويلة من النزاع بين البلدين.

وخلال القمة التي عقدت في البيت الأبيض قال رئيس أذربيجان  : "ربما اتفقت مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح الرئيس ترمب جائزة نوبل للسلام".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء أرمينيا باشينيان عن رأيه قائلاً: "أعتقد أن الرئيس ترمب يستحق جائزة نوبل للسلام، وسندافع عن ذلك وسنروج له".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال  إن يريفيان وباكو تعهّدتا إرساء سلام دائم بينهما، وذلك خلال استضافته قمة في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

واشار  ترامب الي ان  أرمينيا وأذربيجان وقفا نهائيا للقتال، وكذلك التعاون التجاري وفتح مجال السفر وإقامة "علاقات

