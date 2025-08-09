أرمينيا وأذربيجان ترشحان ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام



رشحت كلا من أرمينيا وأذربيجان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك عقب توقيع الطرفين اتفاقاً يهدف إلى إنهاء عقود طويلة من النزاع بين البلدين.

وخلال القمة التي عقدت في البيت الأبيض قال رئيس أذربيجان : "ربما اتفقت مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح الرئيس ترمب جائزة نوبل للسلام".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء أرمينيا باشينيان عن رأيه قائلاً: "أعتقد أن الرئيس ترمب يستحق جائزة نوبل للسلام، وسندافع عن ذلك وسنروج له".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إن يريفيان وباكو تعهّدتا إرساء سلام دائم بينهما، وذلك خلال استضافته قمة في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

واشار ترامب الي ان أرمينيا وأذربيجان وقفا نهائيا للقتال، وكذلك التعاون التجاري وفتح مجال السفر وإقامة "علاقات دبلوماسية والاحترام المبتادل لسيادة وسلامة أراضيهما.