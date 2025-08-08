عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لايثق في نوايا حماس لإطلاق سراح الرهائن

قالت إيرينا تسوكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن قطاع غزة «محتل فعليًا بنسبة 75%»، مشيرة إلى أن ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعله حاليًا هو اتخاذ إجراءات تمكّنه من بسط السيطرة على كامل القطاع، ومنع حركة «حماس» من إعادة التمركز أو النشاط.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة «القاهرة الإخبارية»، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان إعلان نتنياهو خطته بهذا الشكل، وموافقة الكابينت عليها، يمثل ضوءًا أخضر أمريكيًا لإعادة احتلال غزة: «الولايات المتحدة قدّمت دعمًا كبيرًا لإضعاف حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، وكان موقفها ثابتًا في هذا الصراع خلال الفترة الماضية».

وأوضحت تسوكرمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر مؤخرًا عن عدم ثقته في نوايا حماس لإطلاق سراح الرهائن، وعن رفضه لأي عمليات قد تؤدي إلى إحلال سلام دائم ومستقر، الأمر الذي يفتح أمام إسرائيل خيارات إضافية، مؤكدة أن الهدف المعلن لنتنياهو ليس ضم غزة، وإنما تنفيذ احتلال مؤقت يهدف بالأساس إلى إطلاق سراح الرهائن وتحرير القطاع من سيطرة حماس، ومنع تكرار هجمات مشابهة لتلك التي وقعت في السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن الإشكالية الكبرى لا تكمن في الخطة العسكرية بحد ذاتها، بل في غياب رؤية واضحة لمرحلة «اليوم التالي» بعد الحرب، أو لكيفية إدارة قطاع غزة عقب تفكيك حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة، مضيفةً: «إسرائيل لا تستطيع تحمّل احتلال طويل الأمد، كما لم نر مؤشرات على حشد قوات أو أسلحة إضافية تدل على نية البقاء لفترة ممتدة، ولا توجد أدلة على تخصيص موارد كبيرة لحملة طويلة».

وتابعت تسوكرمان أن الخطة العسكرية تحقق – من وجهة نظر نتنياهو – الأهداف الإسرائيلية المرحلية، حتى في ظل غياب خطة سياسية متكاملة، مشددة على أن حماس تُعد تنظيمًا عسكريًا مدعومًا وله بنية تحتية قوية، ما يفسر حدة الصراع الحالي.

واختتمت بالقول إن ترامب يرى أنه إذا تم تحرير غزة من سيطرة حماس، يمكن تعزيز إدارة القطاع وحوكمته بشكل فعّال، بما يتيح إعادة إعمار غزة بصورة ملائمة، إلا أن الموقف الأمريكي ما زال غير واضح تمامًا بشأن الأهداف النهائية في القطاع، رغم محاولات دعم قوى عربية للاضطلاع بدور في هذا الملف.