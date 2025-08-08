قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لايثق في نوايا حماس لإطلاق سراح الرهائن

قالت إيرينا تسوكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن قطاع غزة «محتل فعليًا بنسبة 75%»، مشيرة إلى أن ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعله حاليًا هو اتخاذ إجراءات تمكّنه من بسط السيطرة على كامل القطاع، ومنع حركة «حماس» من إعادة التمركز أو النشاط.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة «القاهرة الإخبارية»، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان إعلان نتنياهو خطته بهذا الشكل، وموافقة الكابينت عليها، يمثل ضوءًا أخضر أمريكيًا لإعادة احتلال غزة: «الولايات المتحدة قدّمت دعمًا كبيرًا لإضعاف حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، وكان موقفها ثابتًا في هذا الصراع خلال الفترة الماضية».

وأوضحت تسوكرمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر مؤخرًا عن عدم ثقته في نوايا حماس لإطلاق سراح الرهائن، وعن رفضه لأي عمليات قد تؤدي إلى إحلال سلام دائم ومستقر، الأمر الذي يفتح أمام إسرائيل خيارات إضافية، مؤكدة أن الهدف المعلن لنتنياهو ليس ضم غزة، وإنما تنفيذ احتلال مؤقت يهدف بالأساس إلى إطلاق سراح الرهائن وتحرير القطاع من سيطرة حماس، ومنع تكرار هجمات مشابهة لتلك التي وقعت في السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن الإشكالية الكبرى لا تكمن في الخطة العسكرية بحد ذاتها، بل في غياب رؤية واضحة لمرحلة «اليوم التالي» بعد الحرب، أو لكيفية إدارة قطاع غزة عقب تفكيك حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة، مضيفةً: «إسرائيل لا تستطيع تحمّل احتلال طويل الأمد، كما لم نر مؤشرات على حشد قوات أو أسلحة إضافية تدل على نية البقاء لفترة ممتدة، ولا توجد أدلة على تخصيص موارد كبيرة لحملة طويلة».

وتابعت تسوكرمان أن الخطة العسكرية تحقق – من وجهة نظر نتنياهو – الأهداف الإسرائيلية المرحلية، حتى في ظل غياب خطة سياسية متكاملة، مشددة على أن حماس تُعد تنظيمًا عسكريًا مدعومًا وله بنية تحتية قوية، ما يفسر حدة الصراع الحالي.

واختتمت بالقول إن ترامب يرى أنه إذا تم تحرير غزة من سيطرة حماس، يمكن تعزيز إدارة القطاع وحوكمته بشكل فعّال، بما يتيح إعادة إعمار غزة بصورة ملائمة، إلا أن الموقف الأمريكي ما زال غير واضح تمامًا بشأن الأهداف النهائية في القطاع، رغم محاولات دعم قوى عربية للاضطلاع بدور في هذا الملف.

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

