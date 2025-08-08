كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، تصنيف الأندية الإفريقية لعام 2025، وذلك قبل 24 ساعة من إجراء مراسم سحب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد 2025-2026، المقرر إقامتها غدًا السبت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء التصنيف وفق نظام تراكمي، يعتمد على نتائج الأندية خلال المواسم الخمسة الأخيرة في البطولتين القاريتين، حيث واصل النادي الأهلي المصري تربعه على القمة، بينما شهد الترتيب قفزة لافتة لنادي بيراميدز الذي تقدم على الزمالك.

وأثار التصنيف، الجدل؛ بعدما تفوق بيراميدز على الزمالك، رغم الفارق الكبير في التاريخ القاري، إذ يمتلك الفريق الأبيض 5 ألقاب في دوري الأبطال ولقبين في كأس الكونفيدرالية، بينما لا يملك بيراميدز سوى لقب واحد لدوري الأبطال حققه في الموسم الماضي، إلا أن نتائجه الإيجابية الأخيرة رفعت رصيده إلى 47 نقطة متفوقًا على الزمالك صاحب الـ 42 نقطة.

وحل الأهلي في المركز الأول برصيد 78 نقطة، يليه صن داونز الجنوب أفريقي بـ 62 نقطة، ثم الترجي التونسي بـ57 نقطة، ونهضة بركان المغربي بـ 52 نقطة.

وعلى صعيد الأندية المصرية، جاء الأهلي أولًا، يليه بيراميدز سادسًا، ثم الزمالك سابعًا، والمصري البورسعيدي في المركز الرابع عشر، ومودرن سبورت في المركز التاسع والعشرين.

ويأتي إعلان التصنيف قبل انطلاق منافسات الموسم القاري الجديد، حيث ستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول بين 19 و21 سبتمبر المقبل، والإياب بين 26 و28 من الشهر ذاته، بينما تُلعب مواجهات الدور التمهيدي الثاني في أكتوبر، ذهابًا بين 17 و19 وإيابًا في الأسبوع التالي.

أما دور المجموعات، فسيكون على النحو التالي:

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في مارس، ونصف النهائي في أبريل، فيما تُسدل الستارة على الموسم القاري بإقامة نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الكونفيدرالية بين 8 و24 مايو 2026.