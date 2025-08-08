مانشستر يونايتد يفتتح مشروعا خاصا بالفريق الأول بتكلفة ضخمة

افتتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، مشروع إعادة تطوير مبنى الفريق الأول للرجال في مجمع كارينجتون للتدريب، بتكلفة 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل أسبوع من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد المشروع، الذي استمر عامًا كاملًا، المهندس المعماري نورمان فوستر، من مانشستر، وشركته، ومُوّل بجزء من رأس المال البالغ 300 مليون جنيه إسترليني - الذي ضخّه جيم راتكليف الشريك في ملكية يونايتد - في النادي العام الماضي.

وأُعيد تصميم هذا المركز التدريبي المتطور، بمساهمة من اللاعبين والجهاز الفني، تزامنًا مع عودة المدرب روبن أموريم وفريقه من جولتهم التحضيرية في الولايات المتحدة.

وقال راتكليف، الذي توصل إلى اتفاق ليصبح مالكًا مشاركًا في أواخر عام ٢٠٢٣: "بعد مراجعة المنشأة العام الماضي، اتخذنا قرارًا سريعًا بالاستثمار بشكل كبير في إنشاء بيئة أداء عالمية المستوى للموظفين واللاعبين، تعكس طموحنا ورؤيتنا لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "نحن سعداء بالنتيجة، وواثقون من أن المنشأة الجديدة ستلعب دورًا هامًا في بناء ثقافة النجاح في النادي".

وانتقل معظم أعضاء القيادة التنفيذية في مانشستر يونايتد إلى المبنى، الذي أفاد النادي بأنه يتميز بمعدات وتقنيات متطورة، مع التركيز على التغذية والتعافي ووحدة الفريق، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة الطبيعية ومساحات العمل المفتوحة لتشجيع التواصل.

قال الرئيس التنفيذي عمر برادة: "يمثل هذا المشروع خطوة واضحة نحو توحيد جميع أقسام النادي حول رؤية كروية مشتركة".

ويأتي تجديد مبنى فريق الرجال بعد تشييد مبنى بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني للفريق الأول للسيدات وأكاديمية الرجال في عام 2024.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره آرسنال في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 17 أغسطس الجاري.