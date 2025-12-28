بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق

تعزز السيارة فولكس فاجن باسات من تواجدها في السوق الصينية، والتي تنطلق تحت لقب برو وضمن موديلات 2026، مع الاحتفاظ بإطلالة السيدان الشهيرة، وطرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها تقنية هايبرد الكهربائية.

محرك وأداء باسات برو هايبرد

تعتمد باسات برو هايبرد من الناحية الفنية على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 127 حصان، ويتكامل مع محرك كهربائي لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 194 حصانh.

باسات برو هايبرد

تستطيع السيارة قطع مدى إجمالي يصل إلى 1300 كم عند الاعتماد على خزان الوقود مع شحنة بطارية واحدة، ما يمنحها أفضلية واضحة في فئتها، وتضم المنظومة حزمة بطاريات بسعة 22 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 150 كم بالطاقة الكهربائية فقط.

مقصورة وتجهيزات باسات برو هايبرد

تقدم باسات برو هايبرد مقصورة داخلية تعتمد على مستوى متقدم من الراحة، حيث تم تجهيزها بمقاعد مكسوة بالجلد تدعم التبريد والتسخين، إلى جانب خاصية التدليك، كما تتيح المقاعد إمكانية التحكم في أوضاع الجلوس بشكل كهربائي.

باسات برو هايبرد

وتعتمد السيارة على مجموعة من الشاشات الرقمية، حيث تأتي بشاشة وسطية يبلغ قياسها 12.9 بوصة، بينما تعرض شاشة العدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة بيانات القيادة بشكل واضح ومباشر.

وجرى تزويد السيارة بشاشة إضافية قياس 10.25 بوصة أمام الراكب الأمامي، ويكتمل ذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

باسات برو هايبرد

تصميم وأبعاد السيارة باسات برو هايبرد

تأتي باسات برو هايبرد بأبعاد هارجية تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها 5017 ملم، وعرضها 1850 ملم، بينما يصل الارتفاع إلى 1489 ملم.

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2871 ملم، ويحمل التصميم الخارجي لباسات برو هايبرد ملامح أكثر حدة وعصرية، خاصة في الواجهة الأمامية التي تأتي بمصابيح أمامية جديدة متصلة بشريط إضاءة LED، وكذلك للمصابيح الخلفية، مع جنوط قياسها 18 بوصة، ومرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.