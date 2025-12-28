قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة وبرودة شديدة .. طقس سيئ يضرب دمياط
اضطرابات واسعة.. الثلوج والجليد يعرقلان حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا
فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر
بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق

باسات برو هايبرد
باسات برو هايبرد
صبري طلبه

تعزز السيارة فولكس فاجن باسات من تواجدها في السوق الصينية، والتي تنطلق تحت لقب برو وضمن موديلات 2026، مع الاحتفاظ بإطلالة السيدان الشهيرة، وطرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها تقنية هايبرد الكهربائية.

محرك وأداء باسات برو هايبرد 

تعتمد باسات برو هايبرد من الناحية الفنية على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 127 حصان، ويتكامل مع محرك كهربائي لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 194 حصانh. 

باسات برو هايبرد 

تستطيع السيارة قطع مدى إجمالي يصل إلى 1300 كم عند الاعتماد على خزان الوقود مع شحنة بطارية واحدة، ما يمنحها أفضلية واضحة في فئتها، وتضم المنظومة حزمة بطاريات بسعة 22 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 150 كم بالطاقة الكهربائية فقط.

مقصورة وتجهيزات باسات برو هايبرد

تقدم باسات برو هايبرد مقصورة داخلية تعتمد على مستوى متقدم من الراحة، حيث تم تجهيزها بمقاعد مكسوة بالجلد تدعم التبريد والتسخين، إلى جانب خاصية التدليك، كما تتيح المقاعد إمكانية التحكم في أوضاع الجلوس بشكل كهربائي.

باسات برو هايبرد 

وتعتمد السيارة على مجموعة من الشاشات الرقمية، حيث تأتي بشاشة وسطية يبلغ قياسها 12.9 بوصة، بينما تعرض شاشة العدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة بيانات القيادة بشكل واضح ومباشر.

وجرى تزويد السيارة بشاشة إضافية قياس 10.25 بوصة أمام الراكب الأمامي، ويكتمل ذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

باسات برو هايبرد 

تصميم وأبعاد السيارة باسات برو هايبرد

تأتي باسات برو هايبرد بأبعاد هارجية تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها 5017 ملم، وعرضها 1850 ملم، بينما يصل الارتفاع إلى 1489 ملم.

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2871 ملم، ويحمل التصميم الخارجي لباسات برو هايبرد ملامح أكثر حدة وعصرية، خاصة في الواجهة الأمامية التي تأتي بمصابيح أمامية جديدة متصلة بشريط إضاءة LED، وكذلك للمصابيح الخلفية، مع جنوط قياسها 18 بوصة، ومرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية. 

فولكس فاجن باسات فولكس فاجن باسات باسات برو هايبرد سيارة باسات برو هايبرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

سعد الصغير

بطولة سعد الصغير وعايدة رياض .. تفاصيل المسلسل الجزائري فرصة عمل

فيلم إن غاب القط

طرح أغنية قلبك تلاجة من فيلم إن غاب القط .. غدا

كسارة البندق

الأوبرا المصرية تفتح خزائن الخيال وتستدعي «كسارة البندق» من جديد

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد