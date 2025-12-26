هواوي مايكسترو S800 تترك بصمتها في 2025.. فخامة تتحدى الكبار

نجحت سيارة هواوي مايكسترو S800 في تسجيل حضور استثنائي داخل سوق السيارات الفاخرة؛ بعدما أصبحت الطراز الأكثر تأثيرًا في الصين ضمن فئة الأسعار التي تتجاوز 100 ألف دولار.

وجاء هذا الإنجاز ضمن استراتيجية جمعت بين عملاق التكنولوجيا هواوي وشركة JAC الصينية، في تعاون جمع بين الخبرة التقنية المتقدمة والمعرفة الصناعية العميقة، ليقدّم سيارة قادرة على منافسة أسماء تاريخية في عالم الفخامة.

هواوي مايكسترو S800

تسعير ذكي يقلب موازين المنافسة

لعب السعر دورًا محوريًا في هذا النجاح، إذ تُطرح مايكسترو S800 بسعر يتراوح بين 708 آلاف و1.02 مليون يوان، ما يعادل تقريبًا من 100,600 إلى 144,900 دولار.

ورغم تصنيفها كسيدان فاخرة بالحجم الكامل وطول يصل إلى 5.48 متر؛ فإن سعرها جاء أقل بوضوح من منافسيها المباشرين، فعلى سبيل المثال، تبدأ بي إم دبليو الفئة السابعة من 919 ألف يوان.

بينما تنطلق بورش باناميرا من 1.1 مليون يوان، وتبدأ مرسيدس S-Class من 1.47 مليون يوان، في حين تصل رولز رويس فانتوم إلى أرقام بعيدة تتجاوز 8 ملايين يوان.

هواوي مايكسترو S800

منظومات دفع كهربائية عالية الكفاءة

تتوفر مايكسترو S800 بخيارات متعددة من أنظمة الدفع لتناسب أنماط الاستخدام المختلفة، النسخة الكهربائية بالكامل تعتمد على منظومة ثلاثية المحركات توفر قوة إجمالية تقارب 635 كيلوواط، ما يعادل نحو 852 حصانًا.

وتأتي السيارة بتسارع قوي من الثبات إلى 100 كم/س في حوالي 4.3 ثانية، بينما تأتي البطارية بسعة تقارب 97 كيلوواط/ساعة وتدعم مدى قيادة يصل إلى نحو 700 كيلومتر وفق دورة الاختبار الصينية.

أما نسخة المدى الممتد، فتعتمد على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل كمولد كهربائي، دون اتصال مباشر بالعجلات، هذا المحرك يولد قدرة تقارب 115 كيلوواط، ويعمل بالتكامل مع محركات كهربائية مزدوجة أو ثلاثية، وفي التكوين ثنائي المحركات.

وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 390 كيلوواط، بينما ترتفع في النسخة ثلاثية المحركات إلى حوالي 635 كيلوواط، مع عزم فوري يضمن استجابة سلسة وتسارعًا ثابتًا.

أما عن المدى الإجمالي في هذه النسخة فيتجاوز 1,200 كيلومتر.

هواوي مايكسترو S800

مقصورة فاخرة مدعومة بتقنيات هواوي

تتوفر المقصورة الداخلية بشاشات رقمية كبيرة، ونظام تشغيل ذكي مطور من هواوي، يدعم الاتصال السلس وإدارة وظائف السيارة، كما تتميز المقاعد بخيارات ضبط متقدمة، ومواد عالية الجودة، إضاءة محيطة، مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام ترفيهي صوتي، تحكم كهربائي في وضع المقاعد.