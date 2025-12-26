قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش
حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية
رعاية الإسلام للطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة
هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025
توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن فورد توروس 2026 فيس ليفت.. رسيمًا

فورد توروس 2026
فورد توروس 2026
صبري طلبه

كشفت فورد الأمريكية رسميًا عن نسختها الجديدة فيس ليفت من نسختها الشهيرة توروس ضمن موديلات 2026، والتي اشتهرت أيضًا باسم مونديو، بعد أن ظهرت في معرض غوانغتشو الصيني، لتواصل التألق في عدد من الأسواق العالمية الأخرى.

المواصفات الفنية لسيارة فورد توروس 2026

تعتمد فورد تورس على منظومة ميكانيكية متنوعة تجمع بين محركات تقليدية وأخرى هجينة، النسخة المزودة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر توين تيربو، مع قوة تصل إلى 239 حصانًا وعزم دوران يبلغ 382 نيوتن متر.

فورد توروس 2026

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي قياسي، وتتوفر نسخة هجينة تجمع بين محرك بنزين أصغر سعة 1.5 لتر توين تيربو بقوة 185 حصانًا ومحرك كهربائي يولد 64 حصانًا إضافيًا، مع ناقل حركة CVT.

أبعاد وتصميم فورد توروس 2026

تحافظ تورس على أبعادها المعروفة دون تغييرات هيكلية، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,935 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,945 ملم، ما يضمن مساحة داخلية رحبة، بينما شهد التصميم الخارجي تحديثات ملحوظة جعلت المظهر العام أكثر حدة وعصرية.

فورد توروس 2026

وحصل الشبك الأمامي والخلفي على إطلالة أعرض، مع اعتماد جنوط رياضية تعزز الطابع الديناميكي، كما تتوفر فتحة سقف كهربائية بانورامية، بالإضافة إلى لمسات انسيابية، وإضاءة تعمل بتقنية LED.

فورد توروس 2026

مقصورة وتجهيزات فورد توروس 2026

تضم السيارة فورد توروس 2026 شاشة كبيرة ممتدة تجمع بين وظائف العدادات الرقمية ونظام الترفيه، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، ويأتي مقعد السائق مزودًا بخاصية التحكم الكهربائي مع إمكانية ضبط وضعية الجلوس، وحساسات ركن تسهم في تسهيل عمليات الاصطفاف، إضافة إلى كاميرا للمتابعة تعزز مستوى الرؤية أثناء الرجوع للخلف أو المناورة.

فورد توروس 2026

وتقدم تورس حزمة من تجهيزات السلامة الأساسية تشمل وسائد هوائية لحماية الركاب، ونظام مثبت سرعة، كما تتوفر خاصية الدخول والخروج الذكي مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، وعلى مستوى أنظمة الفرامل، تم تزويد السيارة بنظام مانع للانغلاق مع برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، ونظام الثبات الالكتروني.

فورد توروس فورد توروس 2026 سيارة فورد توروس 2026 فورد توروس 2026 الجديدة

بالصور

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

