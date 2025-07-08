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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هواوي مايكسترو S800 الجديدة.. قصر متنقل من الفخامة

هواوي مايكسترو S800
هواوي مايكسترو S800
صبري طلبه

تواصل هواوي مايكسترو S800 الجديدة من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد زيادة طلبات الحجز على هذه النسخة، حيث تخطت في شهر واحد فقط حاجز الـ 6500 طلب، وجاءت هذه السيارة بعدد من التجهيزات الفريدة والتي جعلتها تنافس الكبار من ناحية الفخامة والتميز.

قدمت السيارة بسعر يتحدى كبار مصنعي السيارات، حيث تقدم في السوق الصينية بسعر يبدأ من 98,900 دولار أمريكي، بينما تقدم السيارة مرسيدس مايباخ بسعر 204,000 دولار في نفس السوق، مما يزيد من حدة المنافسة مع الفارق.

هواوي مايكسترو S800

القدرات الفنية لسيارة هواوي مايكسترو S800

تعتمد هواوي مايكسترو S800 على محرك 1500 سي سي، و3 محركات كهربائية، مع القدرة على تحقيق مدى كهربائي يقدر بـ 400 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 1.333 كيلومتر، ويمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.7 ثانية.

هواوي مايكسترو S800

تحتوي السيارة هواوي مايكسترو S800 على مقصورة في غاية الفخامة، تضم طاولات قابلة للطي، لمسات فاخرة وتطعيمات من الخشب والمعدن والياف الكربون، مع سقف مرصع بالنجوم المضئية على طريقة رولز رويس، إضافة إلى ثلاجة لحفظ المشروبات، شاشة كبيرة تعمل باللمس ولعرض الوسائط المتعددة، نظام التحكم في المناخ، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 43 مكبر بقوة 2.920 واط إجماليًا.

هواوي مايكسترو S800

أسعار السيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة في الصين 

تقدم السيارة هواوي مايكسترو S800 في السوق الصينية بسعر يتراوح بين 708,000 و1,018,000 يوان، ما يعادل تقريبًا 98,900 إلى 142,200 دولار أمريكي.

هواوي مايكسترو S800
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