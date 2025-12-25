قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري.. صور

سيارات صينية
سيارات صينية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات الصينية، والتي تنتمي إلى فئة السيدان تحديدًا، حيث استطاع تلك الفئة أن تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة، إلى جانب تنوع التجهيزات والأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري

إم جي 5

إم جي 5

تستمد السيارة إم جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,990 و 899,990 جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تبدأ أسعار السيارة بايك U5 PLUS من 724,900 إلى 854,900، بينما تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وقوة إجمالية قدرها 111 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جاك J7

جاك J7

تستمد جاك J7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، و علبة تروس أوتوماتيكية الأداء بتقنية الجر الأمامي، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.5 ثانية، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 998,000 جنيه، و 1,019,900 جنيه للفئة عالية التجهيزات.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي السيارة شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 655,000 جنيه و 735,000 جنيه.

جيلي إمجراند 

جيلي إمجراند 

يتراوح سعر السيارة بين 839,000 و 939,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

