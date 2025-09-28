أسعار ومواصفات بايك U5 PLUS موديل 2025 في السوق السعودي

تعزز بايك الصينية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ارخصها هي النسخة U5 PLUS عن فئة السيدان، وذلك وسط موديلات 2025.

الأداء الفني لسيارة بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بايك U5 PLUS

وتستمد السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 أوامر الحركة من ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 21.5 كم/لتر.

بايك U5 PLUS

تجهيزات ومواصفات بايك U5 PLUS

تحتوي السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 على كاميرا خلفية أو كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات 7 بوصة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات.

بايك U5 PLUS

زودت أيضًا السيارة بمكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام الثبات الالكتروني، مساعد تجاوز المرتفعات، نظام التحكم في الجر.

بايك U5 PLUS

أسعار السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 في السعودية

تقدم بايك U5 PLUS بسعر يبدأ من 45,989 ريال للفئة الأولى، وبسعر يبلغ 63,239 ريال سعودي للفئة الثانية Honor.