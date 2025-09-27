أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

يضم السوق السعودي عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات الكهربائية، ومنها نسخة زيكر 001 موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري مع محركات ذات طابع كهربائي بقوة عالية، وبأسعار تبدأ من 265,500 ريال سعودي.

أداء وتسارع زيكر 001

تعتمد السيارة زيكر 001 على 2 من المحركات الكهربائية، حيث تتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 544 حصانًا، وبهذه القدرات يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.

زيكر 001

مواصفات زيكر 001

تأتي السيارة زيكر 001 بتقنيات الشحن السريع، حيث تصل من 10% إلى 80% من طاقتها في 30 دقيقة، كما تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات، أبرزها شاشة مركزية بقياس 15.4 بوصة، وأخرى 8.8 بوصة، مع إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، بالإضافة إلى دعم التطبيقات الذكية.

زيكر 001

زودت السيارة زيكر 001 بإضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد كهربائية التحكم بخصائص التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى كاميرات خارجية للرصد، مثبت سرعة تكيفي، مكابح للطوارئ، حساسات حركة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 11 سماعة، جنوط رياضية يصل قياسها إلى 22 بوصة.

زيكر 001

أسعار زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة زيكر 001 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 265,500 ريال للفئة Standard RWD، وبسعر 282,750 ريال للفئة Premium AWD، ويصل سعر الفئة Flagship AWD عالية التجهيزات إلى 298,850 ريال سعودي.