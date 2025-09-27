قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

يضم السوق السعودي عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات الكهربائية، ومنها نسخة زيكر 001 موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري مع محركات ذات طابع كهربائي بقوة عالية، وبأسعار تبدأ من 265,500 ريال سعودي.

أداء وتسارع زيكر 001 

تعتمد السيارة زيكر 001 على 2 من المحركات الكهربائية، حيث تتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 544 حصانًا، وبهذه القدرات يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.

مواصفات زيكر 001 

تأتي السيارة زيكر 001 بتقنيات الشحن السريع، حيث تصل من 10% إلى 80% من طاقتها في 30 دقيقة، كما تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات، أبرزها شاشة مركزية بقياس 15.4 بوصة، وأخرى 8.8 بوصة، مع إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، بالإضافة إلى دعم التطبيقات الذكية.

زودت السيارة زيكر 001 بإضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد كهربائية التحكم بخصائص التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى كاميرات خارجية للرصد، مثبت سرعة تكيفي، مكابح للطوارئ، حساسات حركة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 11 سماعة، جنوط رياضية يصل قياسها إلى 22 بوصة.

أسعار زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة زيكر 001 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 265,500 ريال للفئة Standard RWD، وبسعر 282,750 ريال للفئة Premium AWD، ويصل سعر الفئة Flagship AWD عالية التجهيزات إلى 298,850 ريال سعودي.

