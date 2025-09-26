نيسان سنترا 2025 كسر زيرو بأقل سعر.. سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة مجموعة كبيرة من العلامات والاصدارات المتنوعة، حيث تختلف بحسب التصميمات والقدرات الفنية، والأسعار أيضًا، إلى جانب تنوع الفئات، والتجهيزات.

ومن أبرز سيارات السيدان التي ظهرت في سوق المستعمل ضمن فئة الـ 850 ألف جنيه، هي السيارة نيسان سنترا، بحالة الفبريكا بالكامل، وعدد بسيط من الكيلومترات تحت مسمى كسر الزيرو.

نيسان سنترا

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة الأسعار وعمل مقارنة جيدة حسب الموديلات والفئة، بالإضافة إلى الكشف الشامل، سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية.

مواصفات السيارة نيسان سنترا

زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بتجيهزات تشمل، مكيف هواء، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ولكشف زاوية الكاميرا الخلفية التي تتيح سهولة الركن، بالإضافة إلى وجود بلوتوث ومدخل AUX و USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط رياضية 16 بوصة.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، فتحت تكييف خلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS للحماية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

أبعاد السيارة نيسان سنترا

يقدر طول السيارة نيسان سنترا بحوالي 4615 مم، و1760 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1495 مم، و165 مم لارتفاع السيارة عن الارض، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات بحوالي 2700 مم.