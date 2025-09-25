للحفاظ على سيور المحرك، يجب القيام بفحص دوري ومنتظم للكشف عن التشققات والتلف، بجانب التأكد من شد السير بشكل مناسب لمنع الارتخاء أو التلف الميكانيكي، وقم باستبدال السيور عند وصولها إلى عمرها الافتراضي أو ظهور علامات التلف.

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك



خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

تحديد موقع السير

ابدأ بتحديد موقع سير المحرك، ودائما ما يكون في مقدمة المحرك.

الفحص عند توقف المحرك

تأكد من أن المحرك بارد تماما قبل إجراء أي فحص، ثم قم بتفقد السطح الخارجي للسير بحثًا عن أي تشققات أو تلف.

الفحص عند كل تغيير زيت

اجعل فحص السيور جزء من الصيانة الدورية، وكل مرة تقوم فيها بتغيير زيت المحرك، قم بفحص سير المحرك .

تجنب الارتخاء

تأكد من أن السير مشدود بشكل صحيح، حيث أن الارتخاء المفرط يمنع انتقال القوة بشكل صحيح بين أجزاء المحرك المختلفة.

الشد المناسب يطيل العمر

الشد الصحيح للسير ضروري للحفاظ على توازن المحرك ويساعد في إطالة عمر السير نفسه.



معرفة عمر السير

يبلغ متوسط عمر السيور حوالي 95 ألف/كم إلى 160 ألف/كم، وقد يختلف ذلك حسب نوع السيارة.

الرجوع إلى الشركة المصنعة

استشر دليل مالك سيارتك لمعرفة العمر الافتراضي الموصي به للسير الخاص بسيارتك.

الاستجابة لعلامات التلف

استبدل السير فور ظهور علامات التلف منها، التشققات السطحية أو اهترائه.

الصيانة الدورية

يجب الحفاظ على الصيانة الدورية المنتظمة التي تساعد في تمديد عمر السيور والمحرك ككل.

الاستماع للأصوات

إذا سمعت أصوات غريبة من المحرك، قد تكون مؤشر على مشكلة في السير، لذا قم بالفحص لتحديد السبب.