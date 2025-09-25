قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
تكنولوجيا وسيارات

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك ؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على سيور المحرك، يجب القيام بفحص دوري ومنتظم للكشف عن التشققات والتلف، بجانب التأكد من شد السير بشكل مناسب لمنع الارتخاء أو التلف الميكانيكي، وقم باستبدال السيور عند وصولها إلى عمرها الافتراضي أو ظهور علامات التلف.

تحديد موقع السير

ابدأ بتحديد موقع سير المحرك، ودائما ما يكون في مقدمة المحرك.

الفحص عند توقف المحرك

تأكد من أن المحرك بارد تماما قبل إجراء أي فحص، ثم قم بتفقد السطح الخارجي للسير بحثًا عن أي تشققات أو تلف.

الفحص عند كل تغيير زيت

اجعل فحص السيور جزء من الصيانة الدورية، وكل مرة تقوم فيها بتغيير زيت المحرك، قم بفحص سير المحرك .

تجنب الارتخاء

تأكد من أن السير مشدود بشكل صحيح، حيث أن الارتخاء المفرط يمنع انتقال القوة بشكل صحيح بين أجزاء المحرك المختلفة.

الشد المناسب يطيل العمر

الشد الصحيح للسير ضروري للحفاظ على توازن المحرك ويساعد في إطالة عمر السير نفسه.


معرفة عمر السير

يبلغ متوسط عمر السيور حوالي 95 ألف/كم إلى 160 ألف/كم، وقد يختلف ذلك حسب نوع السيارة.

الرجوع إلى الشركة المصنعة

استشر دليل مالك سيارتك لمعرفة العمر الافتراضي الموصي به للسير الخاص بسيارتك.

الاستجابة لعلامات التلف

استبدل السير فور ظهور علامات التلف منها، التشققات السطحية أو اهترائه.

الصيانة الدورية

يجب الحفاظ على الصيانة الدورية المنتظمة التي تساعد في تمديد عمر السيور والمحرك ككل.

الاستماع للأصوات

إذا سمعت أصوات غريبة من المحرك، قد تكون مؤشر على مشكلة في السير، لذا قم بالفحص لتحديد السبب. 

