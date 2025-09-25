سيات توليدو سيدان بـ 450 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيات توليدو موديل 2016

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات توليدو موديل 2016، وتنتمي توليدو لفئة السيارات السيدان.

مواصفات سيات توليدو موديل 2016 الخارجية

تظهر سيارة سيات توليدو موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة.

محرك سيات توليدو موديل 2016

تنقل قوة سيارة سيات توليدو موديل 2016 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 360 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة سيات توليدو موديل 2016 الداخلية

تمتلك سيارة سيات توليدو موديل 2016 العديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وأذرع للتحكم في الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية.

سعر سيات توليدو موديل 2016

تباع سيارة سيات توليدو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة؛ يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة بها عيوب وأعطال قد تكلفك الكثير.