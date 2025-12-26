نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 168 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (19 : 25 ديسمبر 2025).



*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 19 ديسمبر:*

في إطار دعم التنمية بمحافظات الصعيد، واصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولتهما بعدد من محافظات الصعيد والتي شملت قنا وسوهاج والأقصر، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من بينها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخلال زيارتها لمحافظة سوهاج، رافق الوزيرة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، ووفد من البنك الدولي، وقيادات البرنامج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.. وتضمنت فعاليات الزيارة بمحافظة سوهاج:

• تفقد المنطقة الصناعية غرب جرجا وزيارة مصنع «الكومبريسور».

• افتتاح محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالهجارسة وتفقد الغابة الشجرية.

• تفقد ممشى كورنيش النيل وافتتاح حديقة مدينة ناصر العامة.

• تفقد قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون.

*السبت 20 ديسمبر:*

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة لمحافظة الأقصر.

وتضمنت فعاليات الزيارة :

• تفقد مكتبة مصر العامة .

• افتتاح المجزر الآلي ووضع حجر الأساس للسوق الحضاري الجديد بقرية الحبيل بمركز البياضية.

• تسليم 100 وحدة سكنية للمواطنين بالمرحلة الثانية من إسكان الطود.

• تفقد تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية .

*الأحد 21 ديسمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي العشرين ضمن الخطة التدريبية للمحليات 2025 / 2026، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتتضمن ٤ برامج وأنشطة تدريبية منها تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات (النسخة الثانية ) وإعداد رئيس قرية ( النسخة الثالثة ) واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد رئيس حي ومدير عام، وذلك بمشاركة ٣٣٠ متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Research المتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التحولات التنموية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

*الأثنين 22 ديسمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

*الثلاثاء 23 ديسمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور كل من اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم رسميًا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التعلم مدى الحياة ودعم التنمية المحلية الشاملة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بمحافظة السويس، والتي تهدف إلى تعزيز وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية، حيث تم البدء في زراعة 5040 شجرة متنوعة بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجولة الميدانية للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن أبرز ما تم تفقده خلال الجولة:

• تفقد محطة رفع "الفهميين" للصرف الصحي بقرية الفهميين بمركز الصف.

• تفقد مركز طب الأسرة بقرية "الفهميين" .

• محطة مياه الشرب بأرض المشتل بمركز الصف.

• زيارة مدرسة أسكر الابتدائية .

• تفقد نقطة إسعاف قرية "الودي" بالجيزة.

• مجمع خدمات المواطنين بقرية "الودى"

• وحدة طب الأسرة بقرية "الودي".

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالوزارة، حيث تم استعراض تقرير تفصيلي حول الموقف التنفيذي والتشغيلي لمشروعات وتدخلات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تتضمن توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي والثانية وموقف تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء وتدخلات التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المستهدفة لتوفير فرص عمل .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة بالجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، والمصابين.

*الأربعاء 24 ديسمبر:*

شاركت وزارة التنمية المحلية بوفد رفيع مستوي برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير لشئون البيئة والتنمية المجتمعية ومسئولي قطاعي إدارة المخلفات والتعاون الدولي بالوزارة وبحضور محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة ومدراء قطاع المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى في ورشة عمل خلال الفترة من ١٧ حتي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك في إطار التعاون الجاري بين الجانبين لإنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والممول من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة الكورية.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً موسعاً مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة ، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون ، والسادة ممثلى الوزارات لجهات الولاية ، وذلك لاستعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة فى جميع المحافظات والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبحضور عدد من الوزراء ، وذلك للتشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

*الخميس 25 ديسمبر:*

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وذلك في إطار دعم جهود تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

محاور الجولة بمحافظة بورسعيد:

* لقاء مع محافظ بورسعيد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية على مستوى المحافظة.

* تفقد أعمال تطوير كورنيش بورسعيد السياحي بعد افتتاحه بتكلفة ٦٥ مليون جنيه.

* تفقد أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

محاور الجولة بمحافظة الإسماعيلية:

* افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول مدينة الإسماعيلية.

* افتتاح ميدان "الإسماعيلية" ومجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز والمرحلة الأولى من أعمال تطوير طريق البلاجات السياحي .

* تفقد مبادرة "أيادي مصر" لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

* تفقد مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.